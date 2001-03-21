TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
13.6.2017 - 00:55

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklara hava harekatı düzenlendi.

Hedefleri başarıyla imha eden Türk savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

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