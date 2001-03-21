TSK'dan PKK'ya büyük darbe

TSK'dan PKK'ya büyük darbe
13.6.2017 - 15:53

Türk Silahlı Kuvvetleri, Van ve Kuzey Irak'a düzenlendiği hava harekatında 20 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK, terör örgütü PKK'nın hedeflerini imha etmeye devam ediyor.

20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK: Van kırsalı ve Kuzey Irak'taki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam bölücü terör örgütüne yönelik Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldı.

PKK'YA BOMBARDIMAN

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Dün akşam saatlerinde Siirt Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 11 hedef (10 barınma alanı, 1 erzak noktası) Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edilmiştir."

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