TSK İkiyaka dağlarını teröristlere dar etti: 26 hain öldürüldü

3.6.2017 - 16:47

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari/Yüksekova İkiyaka bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. TSK, İkiyaka dağlarında bugüne kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK İkiyaka dağlarını teröristlere dar etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hakkari/Yüksekova İkiyaka bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Hakkari/Yüksekova İkiyaka dağlarında 02 Haziran 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah deposu olarak kullanılan bir mağaranın tespit edildiği belirtilerek, mağarada yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında;

2 adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 3 adet RPG 7 roketatar, 2 adet bixi makineli tüfek yedek namlusu, 55 adet Kalaşnikof şarjörü, 13 adet antipersonel roket mühimmatı, 30 adet antitank roket mühimmatı, 7 adet sevk fişeği, 2 adet şarjör kütüklüğü, 5 bidon Kalaşnikof mühimmatı, 5 adet uçaksavar mühimmat, 2 bidon fünye, 200 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 5 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 7 adet telsiz, bol miktarda yaşam ve gıda malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

İkiyaka dağlarında bugüne kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

 

 

 

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