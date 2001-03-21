TSK İkiyaka dağlarını teröristlere dar etti: 26 hain öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari/Yüksekova İkiyaka bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. TSK, İkiyaka dağlarında bugüne kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hakkari/Yüksekova İkiyaka bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Hakkari/Yüksekova İkiyaka dağlarında 02 Haziran 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah deposu olarak kullanılan bir mağaranın tespit edildiği belirtilerek, mağarada yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında;

2 adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 3 adet RPG 7 roketatar, 2 adet bixi makineli tüfek yedek namlusu, 55 adet Kalaşnikof şarjörü, 13 adet antipersonel roket mühimmatı, 30 adet antitank roket mühimmatı, 7 adet sevk fişeği, 2 adet şarjör kütüklüğü, 5 bidon Kalaşnikof mühimmatı, 5 adet uçaksavar mühimmat, 2 bidon fünye, 200 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 5 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 7 adet telsiz, bol miktarda yaşam ve gıda malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

İkiyaka dağlarında bugüne kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.