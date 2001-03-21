TSK: 'Nusaybin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin Nusaybin’de icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Mardin Nusaybin’de icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 270 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, üç adet el bombası ve bir adet el telsizin ele geçirildiği bildirildi.

Şırnak Merkez’de icra edilen operasyonda, bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bir tonluk su römorkunun imha edildiği kaydedildi.

Diyarbakır Lice’de icra edilen operasyonda; iki adet G-3 piyade tüfeği, bir adet M-1 piyade tüfeği, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 450 kg amonyum nitrat, bir adet keskin nişancı dürbünü, 500 metre kablo, iki adet rüzgar ölçer, bir adet frekans tespit cihazı, 500 kg erzak, tıbbi ve muhtelif malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

Altı adet el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

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