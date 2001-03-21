Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yakın koruması o anları anlattı

6.6.2017 - 11:15

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, sürekli yanında bulunan yakın koruma Astsubayı Cavit Cihan Özlü'yü görevden döndüğünden dolayı dinlenmesi için kazanın yaşandığı üs bölgelerini denetlemeye götürmediği ortaya çıktı. Astsubay Cavit Cihan Özlü, sosyal medyadan, "Dün akşam nöbetçiydin, yoruldun dinlen oğlum' dedin. Elini öptüm, yolcu ettim seni. Ben de gelecektim seninle babam, ben de gelecektim! Kıyamadın bana, biliyorum kıyamadın" mesajını paylaştı.

Şenoba'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, düşen helikoptere yakın koruma Astsubayı Cavit Cihan Özlü'yü almadığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2 aydır yakın koruması olan hemşerisi Tokatlı Astsubay Cavit Cihan Özlü, üst bölgeleri denetlemeye giden helikoptere binmek için tam teçhizatlı hazırlandı. Ancak, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kalkışa 5 dakika kala korumasına, 'Dün akşam nöbetçiydin, yoruldun dinlen oğlum' diyerek helikopterde yer olmasına rağmen çağırmadığı öğrenildi. 

'ELİNİ ÖPTÜM YOLCU ETTİM'

Bu arada Astsubay Cavit Cihan Özlü'nün, sosyal medyada yayınladığı mesaj okuyanların yüreklerini dağlıyor. yayınladığı o mesaj da şu ifadelere yer verdi:

"Oğlum derdin bana, yürekten oğlum derdin komutanım! Bana bir şey olursa Niksar'a gidemezsin kestane derdin. Koruma Astsubayın yaptın bana en büyük gururu bağışladın. 'Bundan sonra beraberiz oğlum, ben nereye sen oraya' dedin. Her yere 'hadi oğlum gidelim' derken, dün ne oldu da "Kahraman Cavit, sen makama sahip çık. Dün akşam nöbetçiydin, yoruldun dinlen oğlum" dedin. Elini öptüm, yolcu ettim seni. Ben de gelecektim seninle babam, ben de gelecektim! Kıyamadın bana, biliyorum kıyamadın."

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