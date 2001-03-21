Tunceli’de çatışma 14 PKK'lı ölü ele geçirildi.

Tunceli'de düzenlenen operasyonda 14 PKK'lı ölü ele geçirildi. 1 asker yaralandı.

Tunceli’de güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı. Yaşanan çatışmada öldürülen PKK’lılar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup arasında sıcak temas yaşandı. PKK’lıların açtığı ilk ateşte 1 güvenlik görevlisi yaralanırken, çatışmada öldürülen örgüt mensupları olduğu ve operasyonun hava destekli olarak devam ettiği öğrenildi.

Çatışmada yaralanan asker helikopterle Elazığ’a gönderildi.

Ercan Topaç

