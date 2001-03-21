Tunceli’de hava harekatı: 3 PKK’lı öldürüldü

Tunceli İl merkezi ile Pülümür ilçesi arasında yer alan Pülümür vadisi içinde silahlı insansız hava araçları tarafından tespit edilen kalabalık bir PKK’lı gruba yönelik düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Merkez ile Pülümür ilçesi arasında kalan Pülümür vadisi içinde bir grup PKK'lının eylem hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine bölgeye silahlı 2 insansız hava aracı sevk edildi.

Silahlı İHA'ların bölgeyi bombalamasından sonra sevk edilen 2 Kobra helikopteri de PKK'lı grubun bulunduğu alanı yoğun bombardıman altına tuttu.

Ardından bölgeye helikopterle Jandarma Özel Harekat birlikleri indirildi.



YARALI 3 PKK'LI TESPİT EDİLDİ



Yapılan arazi arama taramasında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Güvenlik birimleri, yaralanıp kaçan 3 örgüt mensubunun yerinin tespit edildiğini ve teslim olmaları için çağrılar yapıldığını söyledi.

Bölgede süren operasyon kapsamında zaman zaman çatışmaların yaşandığı da belirtildi.