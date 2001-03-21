Tunceli'de JÖH'ün öldürdüğü 14 PKK'lı örgütün 'özel gücü' çıktı

'ÖRGÜTÜN ÖZEL GÜCÜ, BOMBA VE PATLAYICI UZMANI'

Öldürülen 14 PKK ile ilgili yapılan ilk tespitte, kış üstlenmesinden çıkmak için hazırlık yapan bir grup olduğu, bu grubun da çok özel eylem için plan yaptığı belirtildi. Bir askeri yetkili, grubun sözde Dersim eyaleti doğu cephesi özel gücü olduğu ve direk olarak Kandil’den talimat aldığını söyledi. Grupta yer alan teröristlerin de çok özel eğitimler aldığı ve sansasyonel eylemleri yapmak konusunda eğitildikleri kaydedildi. Bu grubun etkisiz hale getirilmesiyle örgüte önemli bir darbe indirildiğini belirten yetkililer, bu gruptakilerin her türlü bomba yapma, tuzaklama, sızma, sabotaj, saldırı konularında da uzman oldukları bilgisini verdi.







Operasyon kapsamında 12 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet 9 mm Tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 1 adet roketatar, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 54 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,bin 216 adet kaleşnikof fişeği, 98 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 9 kilogram Amonyum Nitrat, 1 adet EYP kumandası, 4 adet el telsizi, 1 adet büyük telsiz, 2 adet sırt çantası, 100 metre kablo, 9 adet hücum yeleği, 9 adet tüp, 30 litre benzin, 5 adet akü, 1 adet dikiş makinesi, 11 adet şemsiye, 2 adet uyku tulumu ve çok sayıda örgütsel doküman, dijital ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.



SIZMA HAREKATI DÜZENLEDİLER

Operasyon, önceki akşam saatlerinde Tunceli’nin Kutu Deresi bölgesinde keşif uçuşu yapan insansız hava aracının, kayalık ve sık ormanlık alan içerisinde bir grup PKK’lı teröristi tespit etmesiyle başladı. Görüntüyü değerlendiren güvenlik güçleri, bölgeden elde ettikleri istihbarat bilgileri doğrultusunda, kış üslenmesinde olan kalabalık bir PKK’lı grubun karların erimesi ile yer değiştireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri PKK’lı teröristlerin barınakları terk etmesine meydan vermeden bölgeye ’sızma harekatı’ gerçekleştirdi. Timler, sabaha kadar bölgede keşif yapıp, olası kaçış noktalarını belirledi. Bölgedeki timlerin verdiği bilgiler doğrultusunda sabah saat 05.00 sıralarında PKK’lıların bulunduğu noktaya hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonun başlaması ile birlikte saat 05.00 ile 08.00 arasında helikopterlerle bölgeye bir tabur Jandarma Özel Harekat birliği indirildi. Timler, Kutu Deresi Vadisi içindeki PKK’lı grubun daha önceden belirlenen muhtemel kaçış noktalarını tutarak, çembere aldı.







SIĞINAK İÇİNDE ÇATIŞMA YAŞANDI

Kalabalık PKK’lı grubun barındığı sığınak yakınlarına kadar giren Jandarma Özel Harekat Timleri, PKK’lılara ’teslim ol’ çağrısı yapıldı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine bölge önce Kobra taarruz helikopterleri ile yoğun ateş altına alındı. Ardından timler sığınaklara girerek teröristleri etkisiz hale getirdi.