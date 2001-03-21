Tunceli'de patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı

1.6.2017 - 16:57

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yürütülen operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerimizce İlimiz Çemişgezek ilçesi Karakol Tepe ve Birlik Tepe bölgelerinde 'Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-122' operasyonu 31 Mayıs 2017 tarihinde başlatılmıştır. Yapılan operasyon esnasında teröristler tarafından uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması suretiyle saldırı yapılmıştır. Yapılan saldırı esnasında 1 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı askerimiz gerekli tedavinin yapılması için bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiştir. Askerimizin sağlık durumu iyidir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” denildi.

Ercan Topaç

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret