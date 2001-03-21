Tunceli'de PKK'nın Özel Güç Sorumlusu öldürüldü

30.5.2017 - 09:56

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde Özel Güç Sorumlusu düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-231" operasyonu düzenledi. Timler, operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Ovacık Özel Güç Sorumlusu olan Suriye uyruklu Ruhat Diyar kod adlı terörist ölü olarak ele geçirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde ise 1 M-16 tüfek, 1 el bombası, 5 adet şarjör,100 det mermi, 1 adet hafıza kartı ve radyo ele geçirildiği öğrenildi.

Tunceli Valisi Osman Kaymak,"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca terörist unsurları yakalamak,etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak,barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında terör örgütü mensubu bir grupla sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada Ruhat kod adlı sözde Ovacık Özel Güç Sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi"dedi.

Bölgede, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği kaydedildi.
 

Ercan Topaç

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