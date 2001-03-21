Tunceli’de PKK operasyonu: 10 gözaltı

23.3.2017 - 00:46

Tunceli’de yapılan terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında aralarında Tunceli Belediyesinin iki eski başkan yardımcısıyla birlikte çok sayıda şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine polis operasyon yaptı. Operasyonda Belediye eski Başkan Yardımcısı İ.K.’nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkan eski başkan yardımcılarından H.T.’nin de yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yakalanan ve hakkında gözaltı karar bulunan eski başkan yardımcıları daha önce KHK ile görevlerinden ihraç edilmişti.

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