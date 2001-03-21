Tunceli’de taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Tunceli’de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada kadınlar ile engelli bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Düzpelit köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma daha sonra taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada aralarında 2 kadın ve 1 engelli kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Olaya jandarma ekipleri müdahale ederken, yaralılarda ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ercan Topaç