Tunceli'de terör operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de terör operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
9.6.2017 - 00:25

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce BTÖ, MLKP ve TİKKO terör örgütlerinin kurye, milis ve işbirlikçilerine yönelik Hozat ve Pertek ilçelerinde icra edilen operasyon kapsamında toplamda 12 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 5 şahsın ise gözaltı işlemi devam etmektedir" denildi.

Ercan Topaç

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