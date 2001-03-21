Tunceli’de tuzaklanan 500 kilo patlayıcı imha edildi

29.5.2017 - 16:24

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde menfez altına yerleştirilmiş 500 kilogramlık patlayıcı bulundu. Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilen patlayıcı, karayolu trafiğe kapatıldıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; İlimiz Nazımiye ilçesi Tanrıverdi Mahallesi bölgesinde yol üzerindeki menfez içerisine yerleştirilmiş 10 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde toplamda 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 200 metre kablo bağlı patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı El yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen bölgeye patlayıcı madde imha timleri sevk edilmiş, yol trafiğe kapatılmış, yapılan inceleme işlemine müteakip ele geçirilen EYP düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. Kullanılamaz hale gelen yolda gerekli çalışmalar yapılmasına müteakip yol trafiğe açılmıştır” denildi.

Ercan Topaç

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