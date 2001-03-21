Tunceli’deki terör operasyonu, 10 tutuklama

Tunceli’de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce BTÖ, MLKP ve TİKKO terör örgütlerinin kurye, milis ve işbirlikçilerine yönelik Hozat ve Pertek ilçelerinde icra edilen operasyon kapsamında 08 Haziran 2017 tarihinde 6 şahıs 'silahlı terör örgütüne üye olma've 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltında bulunan 5 şahıstan 4’ü de çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında toplam 10 şüphelinin tutuklandığı, 2'sinin ise adli kontrol şartı kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Ercan Topaç