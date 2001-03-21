Tünelde korkutan tanker kazası

3.6.2017 - 00:56

Bilecik’te LPG gaz yüklü tanker tünel içinde yaptığı kaza sonrası, tünelde seyir halinde bulunan araç sürücüleri korku dolu anlar yaşadı.

Bilecik- Osmaneli karayolu üzerinde bir fabrikadan tankeri doldurduğu LPG gaz ile Eskişehir istikametine seyir halindeki 26 AB 736 plakalı tanker sürücüsü Engin Bozkurt (52) Bilecik girişindeki Osmangazi Tüneli içinde sebebi bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü tünel içerisinde duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanmazken, LGP gaz yüklü tankerin kaza yaptığı gören sürücüler, tünel içerisinde korku dolu anlar yaşadı.

Zuhal Zengin

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