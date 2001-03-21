Türk bayrağını indiren o hain tutuklandı

Van'ın Erciş İlçesi'nde belediye otobüsündeki Türk bayrağını indirdiği için gözaltına alınan E.T. tutuklandı.

Olay ilçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine sefer yapan belediye otobüsünün camındaki Türk bayrağını bir kişi indirdi. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda belediye otobüsündeki Türk bayrağını indirdiği belirlenen E.T'yi, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.T. bayrağı indirdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.