Türkan Sarıkaya cinayetinde sanığa ömür boyu hapis istemi

Adana’da, bir mobilya şirketinde yönetici asistanı olarak çalışan Türkan Sarıkaya’yı öldürdüğü iddia edilen sanık için ömür boyu hapis cezası isteyen savcı, sanığın genç kızı cinsel eylemine karşılık bulamadığı için darp ederek ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.

Olay, 8 Şubat 2016’da meydana geldi. İddiaya göre, bir mobilya firmasında çalışan Türkan Sarıkaya (28), arkadaşları tarafından platonik aşığı olduğu iddia edilen Bünyamin F. tarafından darp edilmiş ve kardeşi U.F. ile arkadaşı A.C.D. tarafından teyzesinin evine bırakıldıktan sonra, hastanede bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Sarıkaya’nın başının arka tarafından aldığı darbe sonrası meydana gelen künt kafa travmasına bağlı beyin kanamasından hayatını kaybettiği saptanırken, Bünyamin F. ise tutuklandı.

Tutuklu yargılanan Bünyamin F.’nin kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Bünyamin F., Türkan Sarıkaya ile mutlu bir ilişkileri olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

“Olay günü beni arayıp görüşmek istediğini söyleyince Türkan’ı alarak iş yerime getirdim. Alkol almak istediğini söyledi. Dolapta rakı vardı. Önce şişeden birkaç yudum aldı. Daha sonra beraber alkol almaya başladık. Birkaç defa telefonla görüştü. Başının ağrıdığını söyledikten sonra uyudu. Ben de yanına uzandım uyumaya başladım. Kanında neden alkole rastlanmadığını bilmiyorum. Daha sonra kardeşimin arkadaşı A.C.D. geldi. Ben Türkan’ı çekyata yatırmak isterken Türkan kayıp başını çekyatın ahşap kısmına çarptı ve burnu kanadı. Daha sonra kardeşim U.F. ile A.C.D., Türkan’ı alıp akrabalarına götürdü. Türkan’a ben hiçbir şekilde vurmadım, şiddet uygulamadım.”

Mütalaasını veren duruşma savcısı ise Bünyamin F.’nin Türkan Sarıkaya’yı cinsel eylemine karşılık bulamadığı için öfkelenip darp ederek ölümüne sebep olduğunu iddia ederek, ’kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını isterken, sanığın genç kızın tedavisini geciktirerek delilleri kararttığına dikkat çekti.

Türkan Sarıkaya’nın annesi Birgül Uğurçalar, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istediğini belirterek, “Kendisi de ölsün istiyorum. Kızımın sesini duymayı çok özledim” dedi.

Cinayet sanığı Bünyamin F. mütalaanın açıklanmasının ardından suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin cezaevinde kalması nedeniyle mağdur olduğunu, Türkan Sarıkaya’ya şiddet uygulamadığını iddia ederek beraatını istedi.

Mahkeme başkanı, duruşmayı 18 Mayıs 2017 tarihine erteledi.

Nuri Pir