Türkiye’ye gelip darbeyi bizzat yönetecekti

5.6.2017 - 11:47

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, terörist başı Fetullah Gülen'in darbe girişimini bizzat yönetmek için Türkiye'ye gelmek istediğini, ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamesi henüz tamamlanmayan bir soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin ByLock üzerinden gönderdikleri çok sayıda elektronik posta içeriği tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce yapılan yazışmalarda, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunacağına dair önemli bilgilere ulaşıldı.

"BEN DE KATILIRIM" MESAJI
Kriptosu çözülen ByLock yazışmalarında FETÖ elebaşısı Gülen'in, Ocak 2016'da, terör örgütü mensuplarına darbenin sinyallerini verdiği anlaşıldı. Terörist başı Gülen'in, "Sağlığım el verirse ben de 'katılırım', Türkiye'ye gitmek uçakla 10 saat sürüyor, sağlığım buna elvermeyebilir" ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. Soruşturma savcılarına göre bu ifadeler, Gülen'in Türkiye'ye gelerek 15 Temmuz darbe girişimini bizzat yönetmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koydu. Ayrıca AK Parti'yi kasteden Gülen'in, "Bunların gitmesi için ABD- Rusya ve iç dinamikler anlaştı. Gökte pervaz ediyor gibi görünenlerin nasıl yere çakıldığını göreceksiniz" ifadelerine de mesajlaşmalarda yer verildiği belirtildi.

PENSİLVANYA'DAN SİLİVRİ'YE TAKKE
"saliha86" rumuzlu kullanıcıya ait 21 Ocak 2016 tarihli mesajda da Gülen'in kendisini ziyaret eden avukatlar aracılığıyla Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan "Yunus" isimli kişiye takkesini gönderdiği kaydedildi. Mesajda, "Necdet abi avukatlara, 'tarihi görev yapıyorsunuz, cenneti satın alıyorsunuz' dedi. 'Hocam Silivri'deki Yusuflardan Yunus, bizzat sizin takkenizi istiyor' dedi. Tebessüm etti, 'selam söyle' deyip, kafasından çıkartıp verdi" ifadesini kullandı.

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