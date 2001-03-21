Türkiye’ye giriş yapan 5 IŞİD'li terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kilis’te Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 5 DEAŞ terör örgütü mensubu teröristin yakalandığını, Diyarbakır ve Şırnak’ta ise terör örgütü işbirlikçisi 32 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Kilis merkezde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 5 DEAŞ terör örgütü mensubu teröristin yakalandığı belirtildi. Açıklamaya göre terörle mücadele operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice-Hani bölgesinde devam eden operasyonda ise tespit edilen toplam 8 sığınak, bir mağara, bir mevzii ve 7 avcı boy çukuru kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 190 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 49 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 12 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 kelepçe, bin 160 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 15 tüp, bin 990 pil, 35 metre kablo ile 450 bin kök kenevir bitkisi, 31 kilogram toz esrar ve 50,7 kilogram kubar esrar imha edildi. Toplam 11 işbirlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından bombalı eylemlerde kullanılmak üzere gasp edilen bir araç da ele geçirildi.

Şırnak merkezde Cudi Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda 21 bölücü terör örgütü işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 46 tabanca fişeği, bir havalı tüfek, 6 av tüfeği, 76 av tüfeği fişeği, bir el yapımı patlayıcı ateşleyicisi, 6 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir dürbün, bir hedef noktalayıcı, bin 75 karton kaçak sigara ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Beytüşşebap’ta İncebel (Kato) Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda tespit edilen 2 mağara içinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 tüp ele geçirildi. Ayrıca bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Uludere’de icra edilen temas aramasında ise bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.

Mardin Dargeçit’te icra edilen temas aramasında büyük tüp içerisinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi. Hakkari Yüksekova’da icra edilen temas aramasında yaklaşık 30 kilogram patlayıcı kullanılarak hazırlanmış üçlü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek yerinde imha edildi. Bingöl Genç’te güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen bir sırt çantası içerisinde el yapımı patlayıcı tetikleme tertibatı ve gıda maddesi ele geçirildi