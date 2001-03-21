Tutuklanan Kanadalı, DEAŞ'ın silah eğitmeni çıktı

Adana Havalimanı'nda yakalanmasının ardından tutuklanan Cezayir uyruklu Kanada vatandaşı Wassim B'nin, DEAŞ'ın üst düzey silah eğitmeni olduğu belirlendi.

Adana Havalimanı'nda yakalanmasının ardından DEAŞ üyeliğinden tutuklanan Cezayir uyruklu Kanada vatandaşı Wassim B'nin, Suriye'de teröristlere silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla 10 Mart'ta Adana Havalimanı'nda yakalanan Wassim B'nin, 12 gün süren sorgusunda önemli detaylara ulaşıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tercümanlar aracılığıyla İngilizce ve Arapça ifadesi alınan şüphelinin, DEAŞ'ın üst düzey silah eğitmeni olduğu, Suriye'de teröristlere silah eğitimi verdiği tespit edildi.

Teröristlere silah eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı

Şüphelinin üzerinde bulunan dijital malzemelerde yapılan incelemede örgütsel dokümanlar ve görüntüler ele geçirildi.

Görüntülerde Wassim B'nin, Suriye'deki kırsal alanda silah eğitimi ve belirlenen hedefe hareketli silah talimi yapması yer alıyor.

Bu arada, şüphelinin Adana'dan uçakla İstanbul'a geçmek istediği, Yunanistan üzerinden Kanada'ya gitme planı yaptığı tespit edildi.