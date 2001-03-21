Uludere'de tanksavar füzeleri ve mühimmat ele geçirildi

26.5.2017 - 23:24

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Uludere ilçesi Biliç Tepe Hudut Bölgesi’nin güneydoğusunda toprağa gömülü vaziyette tanksavar füzeleri ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, hudut hattında ele geçirilen tanksavar füzeleri ve mühimmatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında; BTÖ mensuplarının güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanmak maksadıyla Biliç Tepe Hudut Bölgesi’nin 3 km güneydoğusunda, silah ve mühimmat gizledikleri duyumunun elde edildiği bildirildi. 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı emir-komutasında 1 Hudut Özel Harekat Bölgesi ile 26 Mayıs 2017 tarihinde, elde edilen duyuma yönelik olarak söz konusu bölgede arama/tarama faaliyeti icra edildi.

Faaliyet neticesinde arazide toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat bulunduğu belirtilerek, 2 adet AT-4 tanksavar füzesi, 2 adet 60 mm havan, 10 adet 60 mm havan mühimmatının ele geçirildiği kaydedildi.

Uğur Kan Yüksek

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