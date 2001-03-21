Uluslararası Af Örgütü başkanı FETÖ'den gözaltında

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'deki yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olarak değerlendirilen 'ByLock'u kullandığı tespit edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerden Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 18 avukat gözaltına alındı.