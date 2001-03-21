Üniversiteli kızı evinde rehin alıp dehşet saçtı

ESKİŞEHİR’de bir kavga sırasında yanındaki arkadaşı tabanca ile omuzundan vurulan ve uyuşturucu madde aldığı öne sürülen Sercihan İ., olaydan sonra gizlendiği apartmanda kapısını kırarak içeri girdiği daire oturan üniversite öğrencisi Gözde Ö.’yü bıçakla rehin aldı. Üniversiteli kızın boğazına bıçağı dayayan Sercihan İ., özel harekat polislerinin operasyonu ile etkisiz hale getirilirken, Gözde Ö., uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kavga sırasında Halil Geçici, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucunda sol omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Halil Geçici ambulansla Eskişehir OsmangaziÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, olay sırasında Geçici’nin yanında bulunduğu belirtilen ve uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Sercihan İ. de kaçıp yakındaki bir apartmana saklandı.

GENÇ KIZIN KAPISINI KIRDI

Sercihan İ. apartmanı 3’üncü kat dairesinde Gözde Ö. adlı üniversite öğrencisinin kapısını kırıp içeriye girdi. Pencere ve balkon camlarını da kırıp elinde bıçakla dışarıya doğru küfürler eden Sercihan İ. daha sonra Üniversiteli Gözde’nin boğazına bıçağı dayadı. Sercihan İ., polislerin içeriye girmesi halinde genç kızı öldüreceğini söyledi.

Yaşanan olaylar üzerine apartmanın olduğu yere özel harekat polisleri, itfaiye ve 112 sağlıkekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri apartmanın önüne şişme branda açtı.

1 SAAT DEHŞET SAÇTI

Üniversiteli Gözde Ö.’ye yaklaşık 1 saat süresince dehşet anlar yaşatan Sercihan İ. özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Özel harekat polisleri tarafından kurtarılıp aşağıya indirilen genç kız uzun süre gözyaşı döktü. Olayın şokunu atlatamayan Gözde Ö. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Özel hareket polislerinin operasyonu sonucunda yakalanan Sercihan İ. de polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.