Üniversitenin internetteki yerini Pensilvanya olarak değiştirdiler

Üniversitenin internetteki yerini Pensilvanya olarak değiştirdiler
14.6.2017 - 00:59

Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) internetten yer olarak arandığında yerini Pensilvanya, “Abdullah Gül Üniversitesi” olarak arandığında ise “3. Nesil FETÖ Üniversitesi” olarak değiştiren çift gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Gül Üniversitesi’ne ait www.agu.edu.tr URL adresli web sitesine 4 Haziran 2017 ve 10 Haziran 2017 tarihlerinde izinsiz erişim yapılarak, üniversitenin iletişim bilgisi kısmında bulunan Google haritasında üniversitenin yerinin ‘Pensilvanya’ olarak değiştirildiği, aynı zamanda arama motoru Google da “Abdullah Gül Üniversitesi” olarak arama yapıldığında üniversitenin sayfa başlığı olarak belirtilen “Abdullah Gül Üniversitesi - 3. Nesil Devlet Üniversitesi” bölümün değiştirilerek “Abdullah Gül Üniversitesi - 3. Nesil FETÖ Üniversitesi” şeklinde değiştirildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinin Ü.E.Ö isimli şahıs ile KHK kapsamında Abdullah Gül Üniversitesinden ihraç edilen eşi R.Ö. oldukları tespit edildiği bildirildi.

Yapılan operasyonla şüphelilerin ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyallere el konulduğu, şüpheli Ü.E.Ö.’nün ifadesi sonrası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakıldığı, şüpheli R.Ö.’nün ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına Mevcutlu gönderilmek üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

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