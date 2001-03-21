Üniversiteye ikinci dalga operasyon 11 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden aralarında 4 profesöründe bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Polis bugün Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerine ikinci dalga operasyonu yaparken 11 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz’ın talimatı ile İzmir Emniyeti Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 30 Mayıs’ta FETÖ/PDY’nin 9 Eylül Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Üniversitede çalışan ve son KHK ile açığa alınıp, meslekten ihraç edilen şüphelilere yönelik çıkan yakalama kararı doğrultusunda polis ekipleri eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda üniversitede çalışan 7 profesör, 3 doçent, 3 doçent yardımcısı ile tekniker ve hemşirelerin de yer aldığı gözaltı kararı verilen 36 kişiden 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin halen üniversitede görevde olduğu belirtilirken, diğer şüphelilerin son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edilen ve açıkta bulunanlar olduğu belirtildi. FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirlenen şüphelileri, hastaneden alınan sağlık kontrolü ardından emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan gözaltında bulunan 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından, Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 kişiden aralarında 4 profesörün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken 7'si adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan profesörlerden 3'ünde ByLock olduğu, gözaltında bulunan diğer 13 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İkinci dalga operasyon yapıldı

Öte yandan, bu sabah geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yönelik yapılan FETÖ operasyonunun ikinci dalgası yapıldı. Fiilen görevde bulunan 11 öğretim üyesi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin de örgütün haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edildi.