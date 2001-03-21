Üniversiteye ikinci dalga operasyon 11 gözaltı

6.6.2017 - 19:39

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden aralarında 4 profesöründe bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Polis bugün Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerine ikinci dalga operasyonu yaparken 11 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz’ın talimatı ile İzmir Emniyeti Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 30 Mayıs’ta FETÖ/PDY’nin 9 Eylül Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Üniversitede çalışan ve son KHK ile açığa alınıp, meslekten ihraç edilen şüphelilere yönelik çıkan yakalama kararı doğrultusunda polis ekipleri eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda üniversitede çalışan 7 profesör, 3 doçent, 3 doçent yardımcısı ile tekniker ve hemşirelerin de yer aldığı gözaltı kararı verilen 36 kişiden 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin halen üniversitede görevde olduğu belirtilirken, diğer şüphelilerin son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edilen ve açıkta bulunanlar olduğu belirtildi. FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirlenen şüphelileri, hastaneden alınan sağlık kontrolü ardından emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan gözaltında bulunan 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından, Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 kişiden aralarında 4 profesörün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken 7'si adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan profesörlerden 3'ünde ByLock olduğu, gözaltında bulunan diğer 13 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İkinci dalga operasyon yapıldı

Öte yandan, bu sabah geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yönelik yapılan FETÖ operasyonunun ikinci dalgası yapıldı. Fiilen görevde bulunan 11 öğretim üyesi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin de örgütün haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret