Ünlü gece kulübünde eğlenirken kör oldu

24.5.2017 - 13:25

İstanbul Kadıköy'deki ünlü bir gece kulübünde Nagihan Örküş adlı genç bir kadının yüzünde patlayan şişe nedeniyle kör olması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Gözünden defalarca ameliyat Örküş'ün görme yetisi yüzde 10'a kadar düştü.

14 Ocak 2017 akşamı İstanbul Kadıköy'deki ünlü gece kulübüne bir arkadaşıyla eğlenmeye giden Nagihan Örküş  genç kadının yüzünde şişe patladı. Patlayan şişeden saçılan cam parçaları Örküş'ün sol gözünün içine doldu. Görme yetisi yüzde 10'a kadar düşen Örküş, başından geçen korkunç anları sosyal medyadan paylaştı.

Örküş Twitter'dan yaptığı açıklamada olayı böyle anlattı Örküş: 'Barmenin garsona eliyle şişeleri uzatması esnasında, elindeki şişe bomba gibi benim yüzüme özellikle sol gözüme patladı. Nefesim kesildi önce, daha sonra ağzıma burnuma bira doldu. Sol gözümün içine çakıl taşları doluştuğunu hissettim. . Canım yandı mı bilmiyorum? Aklımdan sadece kör olduğum geçiyordu. Tuvalete götürdüler, 'Ambulans gelmeden gözümü açmam' dedim. Mekanın hemşiresi olduğu söyleyen birisi 10 dakika ısrar ettikten sonra sus tutarak gözümü açtım. Yüzüm parçanlanmamıştı. Mucize! Polis, ambulans vs.vs.vs hikaye çok uzar. O günden bu güne 3 ameliyat geçirdim. 1 ameliyat daha geçireceğim. Yaklaşık 1 yıl sonra kornea nakli diyorlar. Şu an yüzde 10 görebiliyorum. Tedavi 2 yıl sonra bittiğinde görüşümü geri kazanacağım belli değil. Bu kaza sonucu işimi kaybettim. 4 aydır çalışmıyorum, tedavimi SGK karşılıyordu, artık o da yok. Avukatıma kendilerinin hiçbir kabahaetlerinin olmadığı belirttiler ve zararımı tazmin etmeyi bırakın, çiçek bile göndermediler. Şu an dava açamıyorum çünkü param yok. İş bulunca dava açacağım'

KORKUNÇ KAZA GECE KULÜBÜNDEKİ GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ





Kadıköydeki ünlü gece kulübünde inanılmaz kaza Eğlenirken kör olduKadıköydeki ünlü gece kulübünde inanılmaz kaza Eğlenirken kör oldu
 

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