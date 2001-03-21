Ünlü gece kulübünde eğlenirken kör oldu

Örküş Twitter'dan yaptığı açıklamada olayı böyle anlattı Örküş: 'Barmenin garsona eliyle şişeleri uzatması esnasında, elindeki şişe bomba gibi benim yüzüme özellikle sol gözüme patladı. Nefesim kesildi önce, daha sonra ağzıma burnuma bira doldu. Sol gözümün içine çakıl taşları doluştuğunu hissettim. . Canım yandı mı bilmiyorum? Aklımdan sadece kör olduğum geçiyordu. Tuvalete götürdüler, 'Ambulans gelmeden gözümü açmam' dedim. Mekanın hemşiresi olduğu söyleyen birisi 10 dakika ısrar ettikten sonra sus tutarak gözümü açtım. Yüzüm parçanlanmamıştı. Mucize! Polis, ambulans vs.vs.vs hikaye çok uzar. O günden bu güne 3 ameliyat geçirdim. 1 ameliyat daha geçireceğim. Yaklaşık 1 yıl sonra kornea nakli diyorlar. Şu an yüzde 10 görebiliyorum. Tedavi 2 yıl sonra bittiğinde görüşümü geri kazanacağım belli değil. Bu kaza sonucu işimi kaybettim. 4 aydır çalışmıyorum, tedavimi SGK karşılıyordu, artık o da yok. Avukatıma kendilerinin hiçbir kabahaetlerinin olmadığı belirttiler ve zararımı tazmin etmeyi bırakın, çiçek bile göndermediler. Şu an dava açamıyorum çünkü param yok. İş bulunca dava açacağım'



KORKUNÇ KAZA GECE KULÜBÜNDEKİ GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ













