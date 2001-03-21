Ünlü sanatçı Halit Akçatepe hayatını kaybetti!

Ünlü sinema sanatçısı Halit akçatepe hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Halit Akçatepe 76 yaşında hayata veda etti. Sinema sanatçısı Halit Akçatepe İstanbul'da hayatını kaybetti.

Halit Akçatepe kimdir?

1 Ocak 1938 yılında Ünye, Ordu'da doğdu.

Refik Halit Karay Mektebi'nden sonra Konservatuvar eğitimi almaya başladı. İlk filmini 1943'te 5 yaşıdayken çekti.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1956'da Rasattepe'de 5 yıl askerlik görevini yaptı. 1960'da Ah Nerede Vah Nerede filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya baktım Seni Gördüm filmlerini çekti.

1975'de Hababam Sınıfı adlı filmiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır. Sonra bu filmlerin devamı olarak Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975, Hababam Sınıfı Dokuz doğruyor, Hababam Sınıfı Tatilde gibi filmlerde oynamış, bu filmleri yabancı dile çevirmiştir.

Aradan yıllar Sonra Kaygısızlar dizisiyle yine gündeme gelmiş, sonra Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Üç Buçuk adlı filmlerde Oynamıştır.



Sinema filmleri

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)

Hababam Sınıfı Askerde (2004)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Siyah Cennet (2000)

Hoşçakal İstanbul (1996)

Hayri Beyin Son Aşkı (1993)

Oyun İçinde Oyun (1993)

Sürgün (1992)

Kötü Kader (1987)

Keriz (1985)

Şen Dul Şaban (1985)

Şaban Papuçu Yarım (1985)

Adile Teyze (1982)

Umut Dilencisi (1982)

Buyurun Cümbüşe (1982)

Dört Geline Dört Damat (1981)

Talih Kuşu (1981)

Renkli Dünyalar (1980)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

Şabanoğlu Şaban (1977)

Gülen Gözler (1977)

Bülbül Ailesi (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Tantana Kardeşler (1976)

Şoför Mehmet (1976)

Lüküs Hayat (1976)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Merhaba (1975)

Hababam Sınıfı (1975)

Ah Nerede (1975)

Üç Ahbap Çavuşlar (1975)

Şaşkın (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Salak Milyoner (1974)

Evet mi Hayır mı? (1974)

Kanlı Deniz (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)

Canım Kardeşim (1973)

Tarkan Kolsuz Kahraman'a Karşı (1973)

Yalancı Yarim (1973)

Oh Olsun (1973)

Ömer Hayyam (1973)

Umut Dünyası (1973)

Sevilmek İstiyorum (1973)

İyi Döverim Kötü Severim (1972)

Tarkan Altın Madalyon (1972)

Üç Sevgili (1972)

Sev Kardeşim (1972)

O Ağacın Altında (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Feryat (1972)

Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)

Üç Arkadaş (1971)

Köprüaltı Çocukları (1953)

Hayat Acıları (1951)

Güldağlı Cemile (1951)

İstiklal Madalyası (1948)

Bir Dağ Masalı (1947)

Karanlık Yollar (1947)

Senede Bir Gün (1946)

Günahsızlar (1944)

Dertli Pınar (1943)