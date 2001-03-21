Ünlü tiyatrocu Yurdaer Okur gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, KKTC'de Ercan Havaalanı'nda üzerinde 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Yurdaer Okur'un yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor.

KARADAYI dizisinde Savcı Turgut Akın rolüyle akıllarda kalan ve birçok dizide oynayan ünlü oyuncu Yurdaer Okur KKTC’nin Ercan Havalimanı'nda üzerinde bir gram hintkeneviri (esrar) bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Narkotik polisi Cindy’ye yakalanan 43 yaşındaki Okur’un uyuşturucu ithal etmek ve bulundurmak suçlarından yarın Lefkoşa’da hakim karşısına çıkartılması bekleniyor.

KKTC’de, tasarrufunda uyuşturucu bulundurmak, miktarına bakılmaksızın ağır suçlardan kabul ediliyor. Birçok ünlü isim Ercan havalimanında narkotik polisine yakalanmış ve çoğu kısa süreli hapis cezaları olmak üzere farklı cezalar almıştı.

CEZADAN SONRA SINIRDIŞI

Uyuşturucuyla yakalananlar cezalarını çektikten sonra Türkiye’ye sınırdışı ediliyor ve Ada’ya bir daha girmeleri yasaklanıyor. Uyuşturucuyla yakalanan Yurdaer Okur’un hafta sonu tatilini geçirmek üzere Ada’ya giriş yaptığı belirtiliyor.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Liseyi Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. 1994 yılında Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da yaptı.

Okur, Devlet Tiyatroları bünyesinde çok sayıda oyunda rol aldı, çeşitli tiyatro eserlerini yönetti.

Usta oyuncu Karadayı, Yeter, Üzgünüm Leyla gibi görev aldığı çok sayıda dizi nedeniyle TV izleyicisinin de yakından tanıdığı bir isim.