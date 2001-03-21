Uyuşturucu satmasına kızan babasını öldürdü

3.6.2017 - 16:35

Adana’da babasını av tüfeği ile vurup ölümüne sebep olan 17 yaşındaki katil zanlısı kendisini "Pişmanım" diyerek savundu.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1122 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, baba Levent P., oğlu B.P.'yi uyuşturucu sattığı için daha önce de birkaç kez ikaz etti. Babasının uyarılarını dinlemeyen B.P. uyuşturucu satmaya devam etti. Babasıyla tartışan B.P. av tüfeğiyle birkaç el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan baba Levent P., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Levent P. saat 12.30 sıralarında hayatını kaybetti. Öte yandan, olay yerinden kaçan B.P. polis ekiplerince mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı.

Köprübaşı Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Burada sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra araca bindirilirken basın mensuplarının 'babanı neden vurdun?' sorusuna ise B.P. ‘Pişmanım’ diyerek kendisini savundu. Katil zanlısı daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Umutcan İşledici

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