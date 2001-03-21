Uyuşturucu sevkiyatında son nokta

İstanbul Beyoğlu’nda bir araca hidrolik sistem düzeneği ile açılan vites kutusuna gizlenmiş tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu genelinde çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.A.’nın kullandığı otomobili şüphe üzerine otoparka kadar takibe aldı. Parkta araçta yapılan aramada, suç unsuruna rastlanmazken, vites kutusundan uzanan kablolar tespit edildi. Aracın vites kutusuna monte edilmiş hidrolik sistem üzerinden manuel ve otomatik kumandayla açılan gizli bölmeyi ortaya çıkaran polis, burada 24 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 13 mermi ele geçirdi. Konsoldaki gizli bölmenin uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi.

Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin içinden çıkan silah ve uyuşturucu haplara el konulurken, şüpheli Ş.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Araç sürücüsü şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Sadık Kahraman