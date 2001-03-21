Uzaklaştırma cezası verilen adam, 2 çocuk annesi eşini öldürdü

1.4.2017 - 00:05

Bursa'da, iki çocuk annesi bir kadın, evden uzaklaştırma cezası verilen kocası tarafından öldürüldü.

Olay, Çırpan Mahallesi Karaosman Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilen Mutlu G, bugün saat 14.30 sularında eve geldi. İçeri giren Mutlu G, 35 yaşındaki karısı Nurşen G. ile tartıştı. Öfkeli adam, tabancayla ateş ederek eşini öldürdü.
Silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Çilingir marifetiyle içeri giren ekipler, 2 çocuk annesi kadının kanlar içinde cesedini buldu. Nurşen G’yi öldürdükten sonra firar eden katil zanlısı koca, yarım saat sonra polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çiftin 8 yaşında ismi öğrenilemeyen bir erkek, 15 yaşında da G.G. adlı kız çocukları olduğu, ancak cinayet esnasında okulda oldukları öğrenildi. Öldürülen kadının yakınları acı haberle eve akın ederken, cinayetle alakalı tahkikat sürüyor.
 

Serkan Akkuş - Burak Türker

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