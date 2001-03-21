Üzerine yıldırım düşen yaşlı adam öldü

Uşak’ta dağlık alanda mantar toplayan yaşlı adam üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Banaz ilçesi Reşadiye köyünde akşamüzerine doğru İsmail Gürses (74) oğlu ile mantar toplamak için dağlık alana çıktılar. Mantar toplarken 74 yaşındaki İsmail Gürses isimli vatandaşın üzerine yıldırım düştü. Babasının bhareketsiz yerde yattığını gören oğlu durumu 112 acil yardım ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Yapılan ilk incelemede Gürses’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gürses’in naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

Ertunç Öztürk