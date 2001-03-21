Uzman çavuşun sır ölümü

Uzman çavuşun sır ölümü
12.6.2017 - 00:02

Şırnak'ta görevli uzman çavuş Muhammet İncebacak, izin alarak geldiği Bursa'da zeytinlik alanda ölü bulundu.

Uzman çavuşun sır ölümü

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan zeytinlikte meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ta Uzman Çavuş olarak görev yapan 24 yaşındaki Muhammet İncebacak, bir süre önce geldiği Bursada'ki ailesinin evinden 3 gün önce "Görev yerine gidiyorum." diyerek ayrıldı.

Daha sonra İncebacak'tan haber alamayan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Öğlen saatlerinde Geçit Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde zeytinleri ilaçlamaya gelen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin uzman çavuş İncebacak'a ait olduğunu belirledi. 24 yaşındaki Uzman Çavuşun çenesinin altından tek kurşunla vurulmuş olduğu tespit edilirken, çevrede içki şişeleri ve bir silah bulundu. Acı haber üzerine olay yerine gelen İncebacak'ın ailesi sinir krizi geçirdi. İncebacak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp morguna gönderildi.

Cengiz Gündüz

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