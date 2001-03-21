Uzman çavuşun sır ölümü

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan zeytinlikte meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ta Uzman Çavuş olarak görev yapan 24 yaşındaki Muhammet İncebacak, bir süre önce geldiği Bursada'ki ailesinin evinden 3 gün önce "Görev yerine gidiyorum." diyerek ayrıldı.
Daha sonra İncebacak'tan haber alamayan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Öğlen saatlerinde Geçit Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde zeytinleri ilaçlamaya gelen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Cengiz Gündüz