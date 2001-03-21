Van Çatak'ta PKK'nın köprüsü yıkıldı

PKK'NIN İSTEĞİ

Akgül, "Bu köprü PKK'lı teröristlerin isteği üzerine yapılmış. Körüklü Vadisi'nde eylem kararını alan teröristler bu köprüden geçerek bölgedeki bütün eylemleri gerçekleştiriyordu. Şimdi bağlantılarını kopardık." dedi.

450 BİN LİRAYA BELEDİYE YAPTIRDI

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki köprünün sökülmesini yerinde inceleyen Akgül, köprünün teröristlerin talimatıyla eski DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 bin liraya geçen yıl yaptırıldığını söyledi.

Akgül, "Körüklü Vadisi terörün yuvalandığı bir vadi. Orada vatandaşımız yaşamıyor. Sadece teröristler orada mağaralarda ve boşaltılmış bir eski yerleşim yerinde toplanıp merkez olarak kullanıyor. Bu vadiye teröristlerin talimatı ile eski büyükşehir belediyesi tarafından 450 bin liralık fotoğraf çekmelik güzel bir köprü yapılmış." ifadelerini kullandı.

MALZEMELERLE 3 KÖPRÜ YENİLENECEK

Körüklü Vadi'nin örgüt için çok stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Akgül, şöyle konuştu: "Örgüt mensupları Kuzey Irak'tan Feraşin Yaylası'na oradan da Körüklü Vadisi'ne gelip bölgemizde yapacakları bütün terör eylemlerinin kararını alıyorlar. Çatak ilçe merkezi, Bahçesaray, Van ve Bitlis Hizan'a kadar yapılacak eylem için teröristler Körüklü'den çıkıp bu köprüden geçiyorlar. İşte bu köprüyü sökerek elde ettiğimiz malzemelerle ilçe merkezindeki 3 köprüyü yenileyeceğiz."





















