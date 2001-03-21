Van'da emniyet müdürlüğüne roketatarlı saldırı

Van'da emniyet müdürlüğüne roketatarlı saldırı
10.6.2017 - 01:18

Van'da Gevaş Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist kısa süre içerisinde yakalandı.

Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.  

Edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristler araç içerinden emniyet müdürlüğü binasına 2 el roket atışı yaparak saldırdı. Roketlerden biri binaya isabet etti, diğeri ise boş alana düştü.

Polis, anında karşılık vermesi üzerine teröristler olayı yerinden kaçarken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. İlçede Van Valiliği ve Belediyenin ortak verdiği iftara gelen vatandaşlar, patlama seslerinden dolayı kısa süreli panik yaşadı. Polis, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliği, Gevaş İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından 3 teröristin sağ yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 19.32 sıralarında Van ili Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Gevaş Polis Merkezi Amirliği'ne roketli saldırı düzenlenmiştir. Polis merkezi ile aynı bölgedeki toplu iftar programı sırasında gerçekleşen saldırıda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Saldırının ardından kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerinin takibi sonucunda yakalanmış olup, saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir."

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