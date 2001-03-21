Van'da PKK'ya hava operasyonu

28.5.2017 - 00:12

Van Çatak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında belirlenen hedeflere hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesindeki operasyonda PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçları tarafından 10 kişilik terörist grubun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "27 Mayıs günü ilimiz Çatak ilçesi Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçlarımızca tespit edilen 10 kişilik terörist grup saat 22.15 sularında bölgeye gelen F-16'larla ateş altına alınarak tamamı etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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