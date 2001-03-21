Van'da terör örgütü PKK operasyonu: 38 gözaltı

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur" operasyonu kapsamında 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

DBP'Lİ YÖNETİCİLER DE VAR

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle aralarında DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.