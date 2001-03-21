Vitesi karıştıran Alman kadın otomobille 100 metreye uçtu

Muğla'nın Marmaris İlçesinde manzara seyretmek üzere otomobili uçurum kenarına park eden 67 yaşındaki Alman Anne Riaweiss , aracı yanlışlıkla geri vitese takıp 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan kadın sürücü 1 saatlik çalışma sonunda uçurumdan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.



İHA'nın haberine göre, kaza, saat 19.00 sıralarında Marmaris- Datça karayolunun 35'inci kilometresindeki Balıkaşıran mevkiinde meydana geldi.





MANZARAYI İZLEMEK İSTEDİ



Datça'da yerleşik yaşayan Alman vatandaşı Anne Riaweiss , otomobili ile Marmaris'ten Datça'ya gitmek üzere yola çıktı. Riaweis,Balıkaşıran mevkiine geldiğinde deniz manzarası seyretmek üzere aracı uçurum kenarına park etti. Bir süre deniz manzarasını izleyen kadın daha sonra hareket etmek üzere otomobile yöneldi.





TAKLALAR ATARAK UÇURUMA YUVARLANDI



Aracı çalıştırdıktan sonra vitesi yanlışlıkla geriye alan Alman sürücü otomobilin geri manevra yapması sonucu taklalar atarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Dinlenmek amacıyla karayolu kenarında bekleyen vatandaşlar kazayı görüp 112 ve jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri uçuruma inemeyip UMKE ve itfaiyeden yardım istedi.





100 metrelik uçuruma çelik halatlarla inen itfaiye ve UMKE ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda otomobilde sıkışan kadını ağır yaralı olarak sedyeye koyup vinç yardımı ile tepeye çıkarıp kurtardı.





DURUMU CİDDİ



İlk müdahalesi yapılan Alman turist ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının durumunun ciddi olduğu bildirildi. Polis ve jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.