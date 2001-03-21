Yaralıyı bıraktı muhabire tepki gösterdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibindeki bir personel, yaralıyı bırakıp görüntü çeken muhabire tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Cizre-Şırnak karayolu Kasrik mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 18 DK 755 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si kendi imkanı ile araçtan çıkarken, yaralı olarak araçta sıkışan sürücü uzun süre kurtarılmayı bekledi. Çevredeki vatandaşların yaptığı ilk müdahalede araç içerisinden çıkarılamayan sürücü için 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulanstan inen bir personel araçta sıkışan yaralıya müdahale etmek yerine görevini yapan muhabire tepki göstererek 'Sen niye kameraya alıyorsun' şeklinde azarladı. Muhabirin kayıttan çıkması ile sakinleşen sağlık personeli hem kendi işini yapmadı, hem de muhabire işini yaptırmadı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, sağlık personeline muhabir ile uğraşacağına yaralıya yardım etmesini isteyince, sağlık personeli araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışan arkadaşlarına yardıma gitti.

Yaklaşık 1 saatlik uğraşın üzerine sıkıştığı yerden kurtarılan araç sürücüsü ile daha önce kendi imkanları ile araçtan yaralı olarak çıkan toplam 3 kişi Şırnak ve Cizre Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serdar Gükçe