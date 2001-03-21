Yardım istediği şahsa engelli maaşını kaptırdı

Manisa’nın Selendi ilçesinde 70 yaşındaki engelli vatandaş, bir bankanın ATM'sinden engelli maaşını çekme konusunda yoldan çevirerek yardım istediği şahsa 600 TL'sini kaptırdı. Yaşanan olay bankanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Tavak Mahallesinde 12 Aralık 2016 tarihinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait ATM önüne gelen 70 yaşındaki engelli Ali Şeremet, devletten 3 ayda bir aldığı bin 30 TL’lik engelli maaşını çekmek istedi. Ancak Şeremet ATM kullanmasını bilmediği için yoldan geçen 35-40 yaşlarındaki bir şahıstan yardım istedi. Elinde poşetler bulunan şahıs, Ali Şeremet'ten kartı ve şifresini alarak, bankamatikte işlem yaptı ve hesapta para olmadığını belirterek, Ali Şeremet'i PTT şubesine yönlendirmek istedi. Bu sırada para çekme işlemi yapan şahıs, Şeremet'in görüş açısını kapatarak hesaptan 600 TL aldı. Dolandırıcı şahıs, yaşlı adamı PTT'ye gitmesi konusunda ikna ettikten sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Şeremet PTT şubesine gidip parasını tahsil etmek istediği gişe memurunun sözleri ile şok oldu. Engelli maaşının 600 TL’sini biraz önce çekildiğini öğrenen Ali Şeremet emniyete gidip şikayetçi oldu. Yaşanan dolandırıcılık bankanın güvenlik kameralarına da saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Engelli maaşını kaptıran Ali Şeremet, ise olayı şöyle anlattı: Ali Şeremet, "Devletin bana vermiş olduğu sakat maaşımı Aralık ayında almaya gittim. Postanede para yok dediler. Öğleden sonra gelirken banka ATM'sinin yanında bir şahsa rastladım. 'Benim paramı çekiver' dedim. O şahıs da aldı benim kartımı bankamatiğe koydu. İki defa tekrarladı kart geri geldi. En sonunda bana 'Amca bu kartta para yok. Sen git postaneye' dedi. Beni aşağı doğru yönlendirdi. Ben onun oradan nereye gittiğini fark etmedim. Tekrar postaneye gittiğimde kartı verdim. 125 lira para çıktı. Ben bin 35 lira para alıyorum. Bunun geri kalanı nerde diye sordum. Oradan parayı çektirmedim. İçeri girip kartımı memura verdim. Memur da bana aynı miktarı söyledi. Ben neden eksik olduğunu sordum. Adam da parayı çekmiş olduğumu söyledi. Ben de para çekmediğimi söyledim. ATM'de yaşadığım olayı anlattım. Tekrar bilgisayara girdi. 'Senin paranı çektiren şahıs, kendine aktarmış' dedi. Ben de gidip şikayetçi oldum" dedi.

Dolandırıcılara karşı herkesi uyanık olmaya davet eden Şeremet, "Böyle üçkağıtçılara maruz kalmamak için herkes rast gele bir kişiye benim gibi vermesin. Kendisi beklesin sırası geldiği zaman parasını alsın" diye konuştu.