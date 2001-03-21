Yeni Akit gazetesi Yayın Yönetmeni'nin yaralı kızı kendine geldi. Babasını sordu

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kayınpederi Kadir Demirel'i öldüren Cemil Yavuz Karanfil aranırken, ağır yaralanan Esma Karanfil kendine geldi. Esma Karanfil, ilk olarak "Babam nerede? Babama ne oldu?" diye sordu. Yakınları ise Demirel'in öldüğünü gizleyerek "Başka hastaneye yatırıldı" dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Esma Karanfil'in dayısı Erdal Üstündağ, damadın psikopat olduğunu belirterek "Esma Hanım, şiddete uğradığı gerekçesiyle emniyete giderek şikâyette bulundu. 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Esma'ya 'Senin en yakınlarını öldürerek canını yakacağım' dedi. Bu tehdidin ardından aileler araya girdi. Yeniden birlikte yaşamaya başladılar. Biz kendi isteğiyle evine döndüğünü sanıyorduk" dedi.

İşte detaylar:

Esma Karanfil geçen yıl 13 Temmuz'da Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Gerekçe olarak "Aile birliğinin temelden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik" maddelerini gösterdi. 15 Kasım'da 11. Aile Mahkemesi'nde mal paylaşımı davası açtı. Aile büyükleri araya girdi ve çift barıştı. Esma Karanfil geçen 8 Şubat'ta barışmak üzere boşanma davasını geri çekti.

Çocuklar Kerem Karanfil (2) ve Yavuz Selim Karanfil (8) dedelerinin ve annelerinin bıçaklanmasını gördü.

Damat, kayınpederini karnının sol yanından iki, sol koltuk altından kalbinin üstüne bir ve sağ omzuna bir olmak üzere 4 yerden bıçakladı.

Demirel koltukta oturuyordu. Demirel ilk darbenin ardından ayağa kalktı, ikinci, üçüncü ve dördüncü darbeyi ayakta aldı.

Damadın arabası Bayrampaşa'da terk edilmiş halde bulundu.