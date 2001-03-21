Yeni Akit Genel Yayın Yönetmenini öldüren damadı teslim oldu

Gazeteci Kadir Demirel’in kızı Esma Karanfil (31), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi CYK CNC Makine’nin sahibi Cemil Yavuz Karanfil’le mahkemelik olmuştu. İddiaya göre zaman zaman eşinden şiddet gören Esma Karanfil, önceki gün babasını arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine Kadir Demirel, dün akşam kızı ve damadını barıştırmak için yaşadıkları İstanbul Başakşehir 4. Etap’taki evlerine gitti. Demirel, kızını ve damadını ikna etmeye çalışırken tartışma büyüdü. Cemil Yavuz Karanfil, 56 yaşındaki kayınpederi Kadir Demirel’i karın boşluğundan bıçaklayarak öldürdü.



Esma Karanfil ağır yaralı

EŞİNİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Cemil Karanfil, araya girmeye çalışan eşi Esma’yı da 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Apartmandakilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Esma Karanfil ise Bağcılar Medipol hastanesine götürüldü.

DAMAT TESLİM OLDU

Damat Cemil Yavuz Karanfil’in olayın ardından polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kadir Demirel'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada haberin duyulmasının ardından Kadir Demirel'in eşi Gülseren, oğlu Fatih Demirel, diğer kızı Sümeyye Urhan ile yakınları ve Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi olay yerine geldi.

Olayın gerçekleştiği evin bulunduğu siteye gazetecilerin girişine izin verilmedi.

Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezilerini takip ederdi. Demirel, Kuveyt gezisinin ardından en son Erdoğan’la çarşamba günü Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitmişti.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti ve oradan askere gitti.

Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi’nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

2000 yılında Zaman’dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi’nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı’nda Yeni Şafak’tan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akit’te Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

14 Mart 2016’da ise Yeni Akit’te Genel Yayın Yönetmeni oldu.