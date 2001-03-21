Yeni doğmuş bebeği havalandırma boşluğuna attılar

Yeni doğmuş bebeği havalandırma boşluğuna attılar
8.6.2017 - 20:59

Başkent’te bir binanın havalandırma boşluğuna atılmış yeni doğmuş bir bebek bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından sağ olarak bulunan bebek tedavi altına alındı.

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapürçek semtinde bir apartmanın birinci katında oturan daire sakinleri, havalandırma boşluğundan gelen bebek sesini fark etti. Hemen havalandırma boşluğunu kontrol eden aile bireyleri, boşluktaki bebeği görünce hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğundan sarkıttıkları halatla bebeğe ulaştı. İtfaiye ekipleri, bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan bebek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olayın ardından apartman sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Apartmandaki hareketliliği duyarak yangın çıktı zanneden apartman sakinlerinden Durdu Doğan, “Bağırış seslerini duydum dışarı çıktım. Korktum, yangın var zannettim. Bebeği havalandırma boşluğuna atmışlar dediler. Ondan sonra götürmüş ambulans. Ben hiç görmedim. Bebek canlı dediler” diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Ülkü Uyar ise yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Komşu çocuk sesi geldiğini söyledi. Biz de baktık itfaiyeler geldi, ambulans geldi. Havalandırmaya atmışlar ama kimin attığını bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri çıkarttılar, ambulans geldi aldı götürdü. Çocuk sağlıklıymış, bir şeyi yok yani.”
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, bebeği havalandırma boşluğuna kimin attığı araştırılıyor.

 

 


 

 

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