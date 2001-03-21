Yere düşen tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi tarım aracından düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay, Kocaali Mahallesi Ahmetçikler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. (58) domuzların saldırmaması için av tüfeğini alarak bahçesine gitti. İddiaya göre, bahçeye vardığında tarım aracından düşen av tüfeği ateş alınca çıkan saçmalar Ali Ö.'nün vücuduna isabet etti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Ö. vücudundaki saçmaların çıkarılması için ameliyata alınırken, dışarıda bekleyen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, savcılık soruşturma başlattı.