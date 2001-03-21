YGS'yi bir dakika ile kaçırmıştı hayatına maloldu

31.3.2017 - 14:14

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde 12 Mart pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) bir dakikalık gecikme nedeniyle alınmayınca bunalıma giren 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, intihar etti.

Olay dün akşam saatlerinde Biga İlçesi’nin Kavaklık Mahallesi’nde oturan Kalaycı ailesinin evinde meydana geldi. YGS’ye giremediği için bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Biga Atatürk Anadolu Lisesi 4’üncü sınıf öğrencisi Büşranur Kalaycı canına kıydı. Kız kardeşi Gülnur, akşam eve geldiğinde Büşranur’un odasında tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Büşranur’un intihar ettiğini belirledi. Savcının olay yerinde incelemesinin ardından Büşranur Kalaycı’nın kesin ölüm nedeninin saptanması için cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Kalaycı ailesinin fertleri, Büşranur’un 12 Mart pazar günü yapılan YGS’ye 1 dakika geç kaldığı gerekçesiyle giremediği için bunalımda olduğunu, geçen 28 Mart’ta sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından psikolojisinin iyice bozulduğu için intihar ettiğini düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret