Yıldırım düştü, 73 koyun telef oldu

5.6.2017 - 00:12

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 2 sürüden 73 koyun telef oldu.

Madra dağı eteklerindeki Korucaoluk yaylasında otlamakta olan 2 sürüye 20 dakika arayla yıldırım düştü. Yayla’nın Göktepe mevkinde Özcan Medet’a ait koyun sürüsü ağaç altında yağmurdan korunmaya çalışırken yıldırım düşmesi sonucunda 33 koyun telef oldu. Buzca mevkiinde Galip Gültaş’a ait sürünün üzerine de yıldırım düştü. Gültaş’a ait sürüden de 40 koyun telef oldu. Olayın duyulmasının ardından İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri yaylaya çıkarak inceleme yaptı. Veteriner Hekimi Özkan Çufadar ile Ülkü Çetinkaya, ölen hayvanlarla ilgili olarak rapor tutarken, İlçe Tarım Müdürü Erdal Aldağ yıldırım olayının afet kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

Fatma Talay

 

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