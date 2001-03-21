Yol ortasında böyle bulundu...

4.6.2017 - 10:06

Konya'da ismini vermek istemediği erkek arkadaşı tarafından dövülen 36 yaşındaki Funda B., yol ortasında baygın halde bulundu.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil ile dolaşırken erkek arkadaşı tarafından dövülen Funda B., araçtan indirildi. Bir süre yürüyen Funda B., başına aldığı darbeler nedeniyle yol artasında baygınlık geçirdi.

Çevrede bulunanlarınÿihbarı üzerineÿpolis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin "Sana ne oldu?" sorusuna, "Dayak yedim" diye yanıt veren Funda B., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldrılarak tedavi altına alındı.

Funda B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 9 aylık bir çocuğu olduğu ifade edilen Funda B.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini döven kişinin ismini vermek istemediğini ve kimseden şikayetçi olmayacağını söylediği kaydedildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret