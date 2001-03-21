Yolcu otobüsü otomobile böyle çarptı

25.5.2017 - 00:46

Adıyaman’da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, yolcu otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Yusuf Seçilmiş idaresindeki 02 KU 724 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 PD 444 plakalı yolcu otobüsü Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil taklalar atarak ters dönerken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen yolcu otobüsüyse 60 metre boyunca fren yaptıktan sonra durabildi. Yaşanan kazada ters dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü Hacı Yusuf Seçilmiş, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Seçilmiş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza esnasında otomobilin LPG tankının araçtan ayrılarak gaz sızmasıyla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Takla atan otomobil yapılan çalışmaların ardından ise çekiciyle oto parka çekildi. Öte yandan kaza yapan yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise olay yerine çağrılan bir başka otobüse bindirilerek gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

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