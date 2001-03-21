Yolcu otobüsünde yangın: 5 yaralı

Malatya’da seyir halindeki toplu ulaşım otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangında otobüs motorunun üst kapağının yırtılması sonucu sıçrayan yağ nedeniyle 5 kişi hafif yaralandı.

Malatya’da Çöşnük Kavşağında yaşanan olayda Göztepe Mahallesi hattında çalışan Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Şirketine ait yolcu otobüsü seyir halindeyken motorunda arıza oluştu. Çıkan duman üzerine otobüs şoförü Habey Karakaya hemen sağa çekerek yolcuları tahliye etti.

Olayda otobüs motorunun üst kapağının yırtılması sonucu sıçrayan yağ nedeniyle 5 yolcu hafif şekilde yaralanırken olay yerine 112 ambulansı çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangına müdahale ederken hafif yaralanan Hatice Babacan, İsmail Gündoğdu, Sümeyye Şahin, Mahmut Ferhat ve Pınar Baldız ambulansla kontrol amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs içerisinde yangın sırasında bulunan yolculardan üniversite öğrencisi Enes Özbakan, yaşanan olayı anlattı. İlk olarak ses geldiğini ve sonrasında otobüsün arka kısmının alev almaya başladığını belirten Özbakan, “Otobüs kalabalıktı, kısa süreli panik yaşandı” dedi.